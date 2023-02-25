Mustapha Bengrina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustapha Bengrina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustapha Bengrina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustapha Bengrina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustapha Bengrina 24 Mart 1996 tarihinde Ouargla şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Hacène Bengrina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustapha Bengrina Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Exceptional Player's yapmaktadır. Mustapha Bengrina, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Oran futbol takımında oynamaktadır. MC Oran takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mustapha Bengrina'nin MC Oran ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mustapha Bengrina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustapha Bengrina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mustapha Bengrina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustapha Bengrina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında USM Alger

30 Temmuz 2017 yılında US Biskra

30 Haziran 2018 yılında USM Alger

31 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

5 Ocak 2019 yılında ASO Chlef

21 Temmuz 2022 yılında MC Oran

Mustapha Bengrina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustapha Bengrina şuan MC Oran takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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