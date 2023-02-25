Mustapha Bouchina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustapha Bouchina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustapha Bouchina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustapha Bouchina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustapha Bouchina 10 Ağustos 1991 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustapha Bouchina Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gesti Soccer yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Alger futbol takımında oynamaktadır. USM Alger takımına 28 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Mustapha Bouchina'nin USM Alger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mustapha Bouchina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustapha Bouchina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mustapha Bouchina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustapha Bouchina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Paradou AC

28 Eylül 2020 yılında USM Alger

Mustapha Bouchina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustapha Bouchina şuan USM Alger takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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