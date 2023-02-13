Mustapha Bundu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustapha Bundu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mustapha Bundu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mustapha Bundu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Mustapha Bundu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustapha Bundu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mustapha Bundu

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustapha Bundu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustapha Bundu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustapha Bundu 28 Şubat 1997 tarihinde Freetown şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Sierra Leone uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustapha Bundu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sivebaek Sports yapmaktadır. Mustapha Bundu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Andorra futbol takımında oynamaktadır. FC Andorra takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mustapha Bundu'nin FC Andorra ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mustapha Bunduboyu ve yaşı kaç

Mustapha Bundu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mustapha Bundu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mustapha Bundu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustapha Bundu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Newquay FC

1 Temmuz 2015 yılında Hereford

31 Ağu 2016 yılında Aarhus GF

7 Ağu 2020 yılında RSC Anderlecht

26 Ocak 2021 yılında FC Kopenhag

30 Haziran 2021 yılında RSC Anderlecht

31 Ağu 2021 yılında Aarhus GF

30 Haziran 2022 yılında RSC Anderlecht

1 Eylül 2022 yılında FC Andorra

30 Haziran 2023 yılında RSC Anderlecht

Mustapha Bundu kimdir

Mustapha Bundu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustapha Bundu şuan FC Andorra takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Right To Dream Academy (-2013), Craig Bellamy Academy (2013-2014), Hartpury College (2014-01/2015)

Mustapha Bundu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sierra Leone takımında 19 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mustapha Bundu nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son Haberler
Maudo Jarjue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maudo Jarjue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maudo Jarjue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maudo Jarjue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fran Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fran Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fran Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fran Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gustaf Lagerbielke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustaf Lagerbielke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gustaf Lagerbielke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustaf Lagerbielke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michel Zabaco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michel Zabaco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michel Zabaco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michel Zabaco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Senem Toluay Ilgaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Halk TV sunusu Senem Toluay Ilgaz'ın biyografisi
Senem Toluay Ilgaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Halk TV sunusu Senem Toluay Ilgaz'ın biyografisi
Bir depremzedenin söyledikleri yürekleri parçaladı: "Allah'tan kork, insan bu kadar mı alçalır?"
Bir depremzedenin söyledikleri yürekleri parçaladı: "Allah'tan kork, insan bu kadar mı alçalır?"
Akşener'in Malatya ziyaretinde ortalık karıştı! O iddia vatandaşları çileden çıkardı
Akşener'in Malatya ziyaretinde ortalık karıştı! O iddia vatandaşları çileden çıkardı
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?