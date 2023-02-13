Mustapha Bundu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustapha Bundu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustapha Bundu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustapha Bundu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustapha Bundu 28 Şubat 1997 tarihinde Freetown şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Sierra Leone uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustapha Bundu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sivebaek Sports yapmaktadır. Mustapha Bundu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Andorra futbol takımında oynamaktadır. FC Andorra takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mustapha Bundu'nin FC Andorra ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mustapha Bundu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mustapha Bundu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mustapha Bundu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustapha Bundu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Newquay FC

1 Temmuz 2015 yılında Hereford

31 Ağu 2016 yılında Aarhus GF

7 Ağu 2020 yılında RSC Anderlecht

26 Ocak 2021 yılında FC Kopenhag

30 Haziran 2021 yılında RSC Anderlecht

31 Ağu 2021 yılında Aarhus GF

30 Haziran 2022 yılında RSC Anderlecht

1 Eylül 2022 yılında FC Andorra

30 Haziran 2023 yılında RSC Anderlecht

Mustapha Bundu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustapha Bundu şuan FC Andorra takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mustapha Bundu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Right To Dream Academy (-2013), Craig Bellamy Academy (2013-2014), Hartpury College (2014-01/2015)

Sierra Leone takımında 19 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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