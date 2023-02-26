Mustapha Fuseini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustapha Fuseini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustapha Fuseini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustapha Fuseini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustapha Fuseini 27 Aralık 1998 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustapha Fuseini Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Tamale United futbol takımında oynamaktadır. Real Tamale United takımına - tarihinde katılmıştır. Mustapha Fuseini'nin Real Tamale United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mustapha Fuseini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustapha Fuseini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mustapha Fuseini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustapha Fuseini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustapha Fuseini şuan Real Tamale United takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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