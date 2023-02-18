Mustapha Sahd kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustapha Sahd Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustapha Sahd adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustapha Sahd Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustapha Sahd 24 Ağu 1993 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da مصطفى الصهد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustapha Sahd Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mustapha Sahd, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FAR Rabat futbol takımında oynamaktadır. FAR Rabat takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mustapha Sahd'nin FAR Rabat ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mustapha Sahd Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustapha Sahd isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 525 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 525 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mustapha Sahd Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustapha Sahd futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Youssoufia

1 Temmuz 2019 yılında CA Khénifra

10 Ağu 2021 yılında JS Soualem

9 Ocak 2023 yılında FAR Rabat

Mustapha Sahd Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustapha Sahd şuan FAR Rabat takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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