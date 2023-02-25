Mustapha Zeghnoun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustapha Zeghnoun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustapha Zeghnoun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustapha Zeghnoun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustapha Zeghnoun 30 Haziran 1991 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustapha Zeghnoun Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Biskra futbol takımında oynamaktadır. US Biskra takımına 17 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Mustapha Zeghnoun'nin US Biskra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mustapha Zeghnoun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustapha Zeghnoun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mustapha Zeghnoun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustapha Zeghnoun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Belouizdad U21

1 Temmuz 2012 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2015 yılında US Beni Douala

31 Temmuz 2017 yılında NA Hussein Dey

16 Aralık 2018 yılında JSM Skikda

7 Ekim 2020 yılında ASO Chlef

17 Ekim 2021 yılında US Biskra

Mustapha Zeghnoun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustapha Zeghnoun şuan US Biskra takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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