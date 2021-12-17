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Müstehap ne demek, TDK'ya göre Müstehap kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Müstehap kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Müstehap ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Müstehap nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Müstehap kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Müstehap ne demek, TDK'ya göre Müstehap kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müstehap ne demek? Müstehap TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müstehap kelimesi. Peki müstehap ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müstehap nedir, müstehap kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MÜSTEHAP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müstehap kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Müstehap kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müstehap kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hoşa giden, sevilen, beğenilen
- Dinen emredilmediği hâlde yapıldığında sevap kazandıran davranış

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