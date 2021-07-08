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Müşteri bilgileri çalındı mı? Akbank'tan o iddialara yanıt

6 Temmuz Salı günü ile 7 Temmuz Çarşamba günü yaşanan sistem sıkıntısı nedeniyle hizmet veremeyen Akbank'ta tüm işlemler bu sabah itibarıyla tekrar hizmete açılmıştı. Akbank'tan müşterileri bilgilerinin çalındığı iddiaları üzerine açıklama yapıldı.

Müşteri bilgileri çalındı mı? Akbank'tan o iddialara yanıt

6 Temmuz Salı günü Akbank dijital bankacılık sistemlerinde sorun yaşanmış ve 43 saat boyunca hiçbir bankacılık işlemi yapılamamıştı. Yaşanan sorunun dolayısıyla müşteriler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla bu duruma tepki göstermişlerdi.

AKBANK'TAN O İDDİALARA YANIT!

Akbank, ana bilgisayarlarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin, ilgili birimler ve teknoloji iş ortaklarının yaptığı çalışmalar neticesinde giderildiği açıklamasının ardından sosyal medyadan yeni bir açıklama yaptı.

Akbank'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında bankamız müşteri bilgilerine ulaşıldığı yönündeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Müşterilerimizin kişisel verileri her zaman olduğu gibi güvendedir. Söz konusu paylaşımlara karşı tüm yasal yollara başvurma hakkımız saklıdır"

Bu sabah itibarıyla Akbank'tan yapılan yeni açıklama ise tüm şubelerin 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde müşterilere öğle saatleri de dahil olmak üzere 09.00-19.00 arasında kesintisiz hizmet vereceği aktarıldı.

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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