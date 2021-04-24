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Müşteri gibi davranarak, saniyeler içerisinde bin liralık bataryayı çaldı

Osmaniye'de telefoncu dükkanına müşteri gibi giren hırsızlık şüphelisi şahıs saniyeler içerisinde bin lira değerindeki telefon bataryasını çaldı.

Müşteri gibi davranarak, saniyeler içerisinde bin liralık bataryayı çaldı

Osmaniye'de telefoncu dükkanına müşteri gelen şahıs hırsızlık yaptı. Edinilen bilgiye göre, Raufbey Mahallesi'nde bulunan telefoncu dükkânına müşteri gibi giren şahıs, iş yeri sahipleri ile bir süre sohbet etti. Şahıs çıktıktan sonra bin lira değerindeki telefon bataryasının yerinde olmadığını gören iş yeri sahibi, güvenlik kamerasını kontrol etti. Kendileri ile sohbet eden şahıs tarafından bataryanın çalındığını gören iş yeri sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi.

KISA SÜRE SONRA YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayının yaşandığı iş yerinde gerekli çalışmaları yaptıktan sonra güvenlik kamerasındaki görüntüleri inceledi. Görüntüleri titizlikle izleyen ekipler bataryayı çalan şahsın M.T. olduğu tespit etti. Yapılan fiziki takip sonucunda şahıs kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan M.T. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin arından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Müşteri gibi davranarak, saniyeler içerisinde bin liralık bataryayı çaldı

Müşteri gibi davranarak, saniyeler içerisinde bin liralık bataryayı çaldı

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