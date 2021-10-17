Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi görev tanımı nedir, Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi ne iş yapar, Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi Tanımı;

Müşterilerle telefon aracılığıyla ya da yüz yüze görüşerk Talepleri zamanında karşılayarak müşteri memnuniyetini sağlayan kişidir.

Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi Maaşları

Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi maaşı ortalama aylık 3.870 - TL’dir. En düşük Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.980 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi Ne İş Yapar?

Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Müşterilerle telefon aracılığıyla ya da yüz yüze görüşerk Talepleri zamanında karşılayarak müşteri memnuniyetini sağlayan kişidir.

Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Büro Destek Elemanları

Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi mesleğinin meslek kodu 4419.13 olarak belirlenmiştir



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