Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM) görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Müşteri ilişkileri yönetimi, bir şirketin mevcut ve potansiyel müşterilerle etkileşimini yönetmek için bir yaklaşımdır.

Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM) Maaşı Ne Kadar? 2021 Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM) Maaşları

Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM) maaşı ortalama aylık 4.950 - TL’dir En düşük maaşı 3.500 -TL, En yüksek ise 7.550 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Ön lisans seviyesindeki eğitim yeterlidir.

Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM) Ne İş Yapar?

Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak görev ve işlemleri yerine getirir.

Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM) Meslek Ana Grubu:

Yöneticilerdir.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Ağırlama, Perakende Ve Diğer Hizmet Müdürleridir.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Diğer Hizmet Müdürleridir.

Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM) mesleğinin meslek kodu 1439.03 olarak belirlenmiştir

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