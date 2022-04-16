Müşteri Kabul Görevlisi (Araç Muayene İstasyonu) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Müşteri Kabul Görevlisi (Araç Muayene İstasyonu) görev tanımı nedir, Müşteri Kabul Görevlisi (Araç Muayene İstasyonu) ne iş yapar, Müşteri Kabul Görevlisi (Araç Muayene İstasyonu) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Müşteri Kabul Görevlisi (Araç Muayene İstasyonu) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Müşteri Kabul Görevlisi (Araç Muayene İstasyonu) Tanımı;

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Müşteri Kabul Görevlisi (Araç Muayene İstasyonu) Maaşı Ne Kadar? 2022 Müşteri Kabul Görevlisi (Araç Muayene İstasyonu) Maaşları

Müşteri Kabul Görevlisi (Araç Muayene İstasyonu) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Müşteri Kabul Görevlisi (Araç Muayene İstasyonu) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Müşteri Kabul Görevlisi (Araç Muayene İstasyonu) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4419.03

Meslek Adı :

Müşteri Kabul Görevlisi (Araç Muayene İstasyonu)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Büro Destek Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Araç muayene istasyonlarında, istasyona gelen araçlar için iş emri açan, araç tiplerine göre etiket belirleyen kasa ve nakit akışının yönlendiren, müşteri ile olan ilişkileri yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Müşteri Kabul Görevlisi (Araç Muayene İstasyonu); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Muayene için gelen araçların ilgili evraklarını kontrol ederek iş emri açmak, eksik evrak olması durumunda müşteriye yol göstermek,

b) İş emri ile birlikte etiket setini eşleyerek muayene sıralamasını düzene sokmak

c) Ağır kusurlu bulunan araçlardan geri dönen etiketi ilgili iş emri ile birlikte bir dosya içinde saklamak ve gün sonu kapanışında etiket kontrolünü yeniden düzenlemek, iş emirlerini sırasına göre dosyalamak,

d) Peşin ödeme veya kart ile yapılan ödemeler için alındı makbuzu düzenlemek, kasa açma kapama işlemlerini yerine getirmek,

e) Gün sonu kasa kapanışı yapmak, kasa raporu almak, istasyon amiri veya amir yardımcısına teslim etmek,

f) Gün içinde yoğun nakit akışının olması halinde, istasyon amiri veya amir yardımcısını haberdar ederek nakit transferinin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak,

g) Randevu için arayan müşterilerin kayıtlarını almak, randevu iş sırasını düzene sokmak,

h) Muayene zamanı yaklaşan araç sahiplerini aramak, muayene zamanının geldiğini bildirmek ve uygun bir zamana randevu vermek,

i) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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