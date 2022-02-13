Müşteri Temsilcisi (banka) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Müşteri Temsilcisi (banka) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Müşteri Temsilcisi (banka) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Müşteri Temsilcisi (banka) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Müşteri Temsilcisi (banka) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Müşteri Temsilcisi (banka) Maaşı Ne Kadar? 2022 Müşteri Temsilcisi (banka) Maaşları

Müşteri Temsilcisi (banka) maaşı ortalama olarak aylık 8950_TL'dir. En düşük Müşteri Temsilcisi (banka) maaşı 7650_TL, En yüksek ise 10250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Müşteri Temsilcisi (banka) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4211.03

Meslek Adı :

Müşteri Temsilcisi (banka)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Veznedarlar, Tahsilatçılar Ve Benzer Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Banka Veznedarları Ve İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Hizmet verilen müşterilerin işlemlerini eksiksiz ve zamanında yerine getirmekle sorumlu olan ve bankaya yeni müşteriler kazandırmak için müşteri ziyaretlerinde bulunan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Müşteri Temsilcisi(Banka), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yeni banka müşterileri kazanabilmek için müşteri ziyaretleri yapmak,

b) Ziyaret edilecek yeni kişi ve kurumlar bularak kaynak yaratmak,

c) Müşteri ziyaretlerinde bankayı en iyi şekilde temsil ederek doğru tanıtmak,

d) Vadeli/Vadesiz mevduat hesabı açmak, kapatmak,

e) Hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik düzenli, disiplinli ve sonuç odaklı çalışmalar yapmak,

f) Bankaya gelen müşterilerin işlemlerini eksiksiz ve zamanında gerçekleştirmek,

g) Müşteri bilgilerinin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak,

h) Müşterilerin şikayet ve isteklerini dinlemek ve çözüm bulmak,

i) Bankaya faks veya e-posta ile gelen imzalı talimatları zamanında ve hızlı bir şekilde yerine getirmek,

j) Gelen müşteri talimatlarındaki imzayı, imza sirkülerinde karşılaştırılarak doğruluğunu teyit etmek,

k) Bilgisayara müşteri işlemleri ile ilgili veri girişi yapmak,

l) Müşteri tarafından talep edilen herhangi bir işlemin sonucunu müşteriye bildirmek,

m) Bireysel müşteri işlemleri ile ilgili başvuru formlarının kontrolünü yaparak eksik belge tespiti yapmak,

n) Finans piyasası ile ilgili bilgileri öğrenmek, takip etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

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