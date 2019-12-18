Müşteriler tarafından darp edilen garson korku dolu anları anlattı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir restoranda bebek sandalyesine çarptığı için 2 müşteri tarafından darp edilen genç garson o anları anlattı.

Olay, 8 Aralık Pazartesi günü Adapazarı ilçesi Çark Caddesi'nde bulunan bir restoranda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, restoranda garson olarak çalışan 17 yaşındaki İbrahim A. masaların arasından geçmek istediği esnada bebek sandalyesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sandalyenin yanında duran bebeğin yere düşmesi sonucunda dede Dursun K. garsona tepki gösterdi. Garson özür dileyerek çarptığı bebek sandalyesini düzeltti. Bu esnada bebeğin 26 yaşındaki babası Erol K., garsona saldırdı. Garsonun, baba ve dedenin saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Kaydedilen görüntülerde; bebek sandalyesine çarpan garsonun dönerek sandalyeyi düzelttiği esnada baba ve dede tarafından darp edildiği anlar ve restorandaki diğer kişilerin kavgayı ayırmaya çalışması yer aldı. Olay sonrasında hastaneye kaldırılan garson İbrahim A.'nın, 10 gün iş göremez raporu aldığı öğrenilirken, polis ekipleri tarafından ifadeleri alınan baba ve dede serbest bırakıldı. Konuyla ilgili inceleme devam ederken darba maruz kalan İbrahim A.yaşadığı o anları anlattı.

Onların çocuğu içinde üzüldüm

Darp edilen gencin annesi Melike A. yaptığı açıklama, "Ben çalıştığım süre zarfında bana destek oluyordu. İşe girdi. Daha bir hafta oldu çalışalı fakat böyle bir hadise başımıza geldi bizi bu çok üzdü. Adli süreç kısmında elimizden geleni yapıyoruz. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Kişiler hakkında konuşmak istemiyorum. Herkes yanımızda oldu sağolsunlar. Gerek iş yeri sahipleri, gerek arkadaşları hep yanımızda oldular. Mazlumun yanında kimse durmaz ama öyle olmadı mazlumun yanında herkes durdu. Evladımın bu durumda olması beni çok üzdü ama dün akşamdan beri rahat uyudum diyebilirim. Birileri sesimizi duydu. Bu insanların hak ettikleri cezayı alacaklarını düşünüyorum. Rabbim bir daha böyle bir şey yaşatmasın ne bana ne kimseye. O gün kayıtları izlediğim ilk gün o an ben bir çığlık attığımı biliyorum çocuğumu o halde gördüğüm zaman. Fakat onların çocuğu içinde çığlık attım. Kendi çocuğumun yanında onların çocuğu içinde üzüldüm. Keşke aynı duyarlılığı onlarda yapsalardı. Hele hele bir annenin darp etmesi beni çok yaraladı. Çünkü sende bir annesin. O evladını nasıl büyüttüyse bende o şekilde büyüttüm topluma kazandırdım" dedi.

"Şikayetçiyim"

Darp edilen genç İbrahim A. ise yaptığı açıklama, "Ben işe başlayalı bir hafta olmuştu. Bir anda ben oradaki pusete çarptım. İlkten fark etmedim arkamdan dikkat etsene oğlum diye ses geldi. Ben o sırada çocuğu kaldırırken birden bir yumruk yedim neye uğradığımı şaşırdım. Yere kapandım kendimi korumak zorunda kaldım. Benim arkadaşlarım aralarından aldı beni. Kurtulduktan sonra babaannesi bana vurmaya başladı. Daha sonra polisin yanına gittim. Ambulans geldi raporlarımı aldılar. Daha sonra çocuk şubeye gidip ifade verdim. Şikayetçiyim. Daha sonra dayımı aradılar şikayetinizi geri çekin dediler. Tehditvari konuşuyorlardı. Dayıma ters davranıyorlardı. Darp raporu aldım ayağıma alçı taktılar. 10 gün işe gidemedim. Ailem buna çok üzüldü. Olay sonrası müdürlerim başta olmak üzere herkes arkamda durdu" diye konuştu.

Kaynak: İHA