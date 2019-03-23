Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), “Bazı bankaların müşterilerin döviz piyasalarına ilişkin yanıltıcı ve manipülatif şekilde döviz alımına yönlendirdiklerine dair şikayetler üzerine inceleme ve soruşturma başlatıldı. İlgililer hakkında gerekli idari ve hukuki süreçler yürütülecek” açıklamasında bulundu.

BDDK açıklamasına göre, JP Morgan hakkında yanıltıcı ve manipülatif raporlar yayınladığı iddiasıyla inceleme başlatıldı.