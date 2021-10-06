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  3. Müşterilerini kandırdığını kabul eden Apple 95 milyon dolarlık ceza ödeyecek

Müşterilerini kandırdığını kabul eden Apple 95 milyon dolarlık ceza ödeyecek

AppleCare programıyla kullanıcılarına yeni telefonlar yerine cihazları yenileyerek veren Apple, kendisine verilen cezada uzlaşmaya giderek 95 milyon dolarlık miktarı ödemeyi kabul etti.

Müşterilerini kandırdığını kabul eden Apple 95 milyon dolarlık ceza ödeyecek

Dünyanın en ünlü akıllı telefon ve teknoloji üreticilerinden biri olan Apple'a rekor ceza verildi. Apple ödeme yapmayı kabul etti.

Yapılan suçlamalar beş senedir devam ediyor ve Apple müşterilerini kandırmakla suçlanmaktaydı. 

YENİ IPHONE DEĞİL YENİLENMİŞ IPHONE

Apple'ın AppleCare uygulamasında şirketin müşterilerine yeni iPhone yerine yenilenmiş akıllı telefonları verdiği belirlenmişti.

Müşterilerini kandırdığını kabul eden Apple 95 milyon dolarlık ceza ödeyecek

ABD yasaları çerçevesinde yenilenmiş cihazların da performans açısından diğerleriyle eş olduğunu belirten Apple, yanlış bir şey yapmadıklarını iddia etmişlerdi.

UZLAŞMAYI KABUL ETTİLER

Şirket bugün itibariyle bu tavrından vazgeçti. Kendilerine açılan davada uzlaşma yoluna gitmeyi tercih ettiler. 2012'den sonra AppleCare programına dahil olan müşterilerine Apple 95 milyon dolar değerinde tazminat ödemeyi kabul etti.

Müşterilerini kandırdığını kabul eden Apple 95 milyon dolarlık ceza ödeyecek

Konu edilen miktarın 68 milyon dolar kadarı iPhone müşterilerine ödenecek. Kalan diğer kısım ise senelerdir süren davanın masraflarını karşılayacak.

Müşterilerini kandırdığını kabul eden Apple 95 milyon dolarlık ceza ödeyecek

2020 YILINDA DA CEZA ALMIŞTI

Yine 2020 yılında Apple bataryaları yazılımla yavaşlattığı nedeniyle 500 milyon dolar ceza almış ve ödemişti. 

Müşterilerini kandırdığını kabul eden Apple 95 milyon dolarlık ceza ödeyecek

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