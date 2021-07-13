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Müşterilerini mağdur eden Akbank, gönül alma çabalarına başladı! O işlemlerden ücret alınmayacak

Yaşadığı sistemsel sorunlar nedeniyle vatandaşlarına 2 gün boyunca mağduriyet yaşatan Akbank, 12 Temmuz - 31 Temmuz arasındaki bankacılık işlemlerinden ücret alınmayacağını açıkladı.

Müşterilerini mağdur eden Akbank, gönül alma çabalarına başladı! O işlemlerden ücret alınmayacak

6-7 Temmuz'da yaşanan sistemsel sorunlar nedeniyle müşterilerine ciddi mağduriyetler yaşatan Akbank, müşterilerinin gönlünü almak için önemli bir karar aldı.

Bankadan yapılan açıklamada, 6-7 Temmuz'da yaşanan kesintileri giderildiği ve tüm kanalların hizmete açıldığı anımsatılarak," Bu süreçte yaşadığınız mağduriyetleri hafifletmek, bankamıza ve çalışanlarına gösterdiğiniz destek ve sağduyuya teşekkür etmek için hazırladığımız Gönül Alma Paketimizi sizlerle paylaşıyoruz." denildi.

Müşterilerini mağdur eden Akbank, gönül alma çabalarına başladı! O işlemlerden ücret alınmayacak

Buna göre Akbanklılar aşağıdaki bankacılık işlemlerini 12 Temmuz - 31 Temmuz arasında ücret ödemeden gerçekleştirebilecek. 

Ücretsizlik Kapsamındaki Ana KalemDetay Kapsam
EFT*Tüm kanallardan EFT, geç EFT, fast, TÖS EFT'ler
HavaleTüm kanallardan havale, para yatırma, TÖS havaleler
Swift (Gelen + Giden)**Tüm kanallardan - giden ve gelen swift işlemleri
ATM Limit Üstü Para Çekme 
Tüm Banka ATM Para YatırmaKartlı & Kartsız para yatırma işlemleri
Fatura ÖdemeleriATM kanalı
Diğer Banka ATM İşlemleri*** Banka Kartı & Kredi Kartı ile hesaptan para çekme, yatırma, bakiye görüntüleme
Şans Oyunları İşlemleriTüm kanallardan yapılan şans oyunu ödemeleri
Kobi Kredi Tahsis Ücreti 
Çek ve Senet Tahsili Ücreti 

*Kredi kartlarından yapılan EFT/Havale işlemleri kapsamda değildir.

**Muhabir masrafları ücretsizlik kapsamında değildir.

***Kredi kartından yapılacak nakit avans çekme işlemleri dahil değildir.

Müşterilerini mağdur eden Akbank, gönül alma çabalarına başladı! O işlemlerden ücret alınmayacak

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Tayfun Altuntaş
Editör
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