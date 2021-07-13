Müşterilerini mağdur eden Akbank, gönül alma çabalarına başladı! O işlemlerden ücret alınmayacak

6-7 Temmuz'da yaşanan sistemsel sorunlar nedeniyle müşterilerine ciddi mağduriyetler yaşatan Akbank, müşterilerinin gönlünü almak için önemli bir karar aldı.

Bankadan yapılan açıklamada, 6-7 Temmuz'da yaşanan kesintileri giderildiği ve tüm kanalların hizmete açıldığı anımsatılarak," Bu süreçte yaşadığınız mağduriyetleri hafifletmek, bankamıza ve çalışanlarına gösterdiğiniz destek ve sağduyuya teşekkür etmek için hazırladığımız Gönül Alma Paketimizi sizlerle paylaşıyoruz." denildi.

Buna göre Akbanklılar aşağıdaki bankacılık işlemlerini 12 Temmuz - 31 Temmuz arasında ücret ödemeden gerçekleştirebilecek.

Ücretsizlik Kapsamındaki Ana Kalem Detay Kapsam EFT* Tüm kanallardan EFT, geç EFT, fast, TÖS EFT'ler Havale Tüm kanallardan havale, para yatırma, TÖS havaleler Swift (Gelen + Giden)** Tüm kanallardan - giden ve gelen swift işlemleri ATM Limit Üstü Para Çekme Tüm Banka ATM Para Yatırma Kartlı & Kartsız para yatırma işlemleri Fatura Ödemeleri ATM kanalı Diğer Banka ATM İşlemleri*** Banka Kartı & Kredi Kartı ile hesaptan para çekme, yatırma, bakiye görüntüleme Şans Oyunları İşlemleri Tüm kanallardan yapılan şans oyunu ödemeleri Kobi Kredi Tahsis Ücreti Çek ve Senet Tahsili Ücreti

*Kredi kartlarından yapılan EFT/Havale işlemleri kapsamda değildir.

**Muhabir masrafları ücretsizlik kapsamında değildir.

***Kredi kartından yapılacak nakit avans çekme işlemleri dahil değildir.

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