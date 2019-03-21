Musul Dicle Nehri'nde feribot battı! 40 kişi hayatını kaybetti!
Reuters'ın geçtiği son dakika bilgisine göre, Musul'da Dicle Nehri'nde kapasitesinin üstünde yolcu taşıyan bir feribot battı. Olayda en az 40 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi..
Reuters'ın geçtiği son dakika bilgisine göre, Musul'da Dicle Nehri'nde kapasitesinin üstünde yolcu taşıyan bir feribot battı. Olayda en az 40 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi..
Detayşar geliyor...
Etiketler : dicle
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