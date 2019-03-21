İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Musul Dicle Nehri'nde feribot battı! 40 kişi hayatını kaybetti!

Musul Dicle Nehri'nde feribot battı! 40 kişi hayatını kaybetti!

Reuters'ın geçtiği son dakika bilgisine göre, Musul'da Dicle Nehri'nde kapasitesinin üstünde yolcu taşıyan bir feribot battı. Olayda en az 40 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi..

Musul Dicle Nehri'nde feribot battı! 40 kişi hayatını kaybetti!

Reuters'ın geçtiği son dakika bilgisine göre, Musul'da Dicle Nehri'nde kapasitesinin üstünde yolcu taşıyan bir feribot battı. Olayda en az 40 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi..

Detayşar geliyor...


Etiketler :

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.