Musul Valiliği, DEAŞ’a ait 150 aracın kente girişine ilişkin haberleri yalanladı

Irak'ın kuzeyindeki Musul Valiliği, terör örgütü DEAŞ'a ait 150 aracın Suriye topraklarından kente giriş yaptığı haberlerinin asılsız olduğunu açıkladı.

Irak'ın Musul Valiliği Güvenlik Komisyonu Başkanı Muhammed İbrahim yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a ait 150 aracın Suriye topraklarından kente giriş yaptığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, Irak ordusunun Cezire bölgesinden Suriye sınırlarına kadar uzanan bölgede konuşlandığını ve kentte herhangi bir tehlikenin söz konusu olmadığını söyledi.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından bazı siyasi ve medya taraflarını Musul'un tehlike altında olduğuna yönelik propaganda yapmakla suçlayan İbrahim, terör tehlikesini önlemek için istihbarat çalışmalarının devam ettiğini ve örgüte ait uyuyan hücreleri çökertmeye yönelik çalışmaların da sürdüğünü kaydetti.

Haziran 2014 tarihinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde ilan ettiği devlete kattığı Musul, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yaklaşık 9 ay süren operasyonun ardından kurtarılmıştı. Söz konusu operasyonlarda binlerce sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA