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  3. Musul’da yıkılan camileri Noel Babalar bastı

Musul’da yıkılan camileri Noel Babalar bastı

Noel Baba kılığına giren Iraklı 2 genç, terörün izlerinin henüz silinmediği, birçok caminin yıkıldığı Irak'ın Musul kentinde çocuklara hediye dağıttı.

Musul’da yıkılan camileri Noel Babalar bastı

Noel Baba kılığına giren Iraklı 2 genç, terörün izlerinin henüz silinmediği, birçok caminin yıkıldığı Irak'ın Musul kentinde çocuklara hediye dağıttı.

Iraklı genç ABD ve DEAŞ işgalinin izlerinin henüz silinmediği, birçok caminin yerle bir olduğu Musul sokaklarında Noel Baba kılığına girerek dolaştı. Noel Babalar, torbalarında taşıdıkları hediyeleri kentin çocuklarına dağıttı, ortaya ise çarpıcı fotoğraflar çıktı.

Irak'ın kuzeyinde bulunan Musul kentinin nüfusunun 5'te birinin ise Hristiyan olduğu biliniyor.

Kaynak: İHA

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