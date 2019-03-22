Musul’daki feribot kazasıyla ilgili 16 şüpheli gözaltına alındı

Irak'ın Musul kentinde yaklaşık 100 kişinin ölümüyle sonuçlanan feribot faciası soruşturması kapsamında 16 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

Musul Operasyonlar Komutanlığı Komutanı General Necim Ciburi yaptığı açıklamada, dün Dicle nehrinde batan ve yaklaşık 100 kişinin ölümüne yol açan feribot kazası ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Dün meydana gelen facianın çok elim bir kaza olarak nitelendiren Ciburi, kazanın nedenini öğrenmek ve kazaya sebebiyet verenleri cezalandırmak için Başbakan Adil Abdülmehdi tarafından oluşturulan Kriz Masası'nın göreve başladığını kaydetti.

Dün Musul kentindeki eğlence parkında ihmal soncu batan feribotta çoğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 100 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi de sulara kapılarak kayboldu.

Kaynak: İHA