4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Mersin'in Mut ilçesinde sokak hayvanlarına zabıta ekiplerince mama dağıtımı yapıldı. Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nden itibaren de devam edeceğiz diye ifade etti. "Sevgileriyle dünyamızı güzelleştiren can dostlarımıza, şefkat ve merhametle yaklaşalım, haklarını birlikte koruyalım" sloganıyla sokak sokak gezerek kedi ve köpeklere mama ve su dağıtıldı.
Mut Belediyesi'nden sokak hayvanlarına mama desteği
Mersin'in Mut ilçesinde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak hayvanlarına mama dağıtımı yapıldı. Belediyeden yapılan açıklama da bir gün değil her gün mama desteğine devam edeceğiz diye belirtildi.
YAYINLAMA
Son Haberler
Bugün kimin maçı var 5 Ekim 2022 Çarşamba ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Çok Okunanlar
Yorumlananlar