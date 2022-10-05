Mut Belediyesi'nden sokak hayvanlarına mama desteği

Mersin'in Mut ilçesinde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak hayvanlarına mama dağıtımı yapıldı. Belediyeden yapılan açıklama da bir gün değil her gün mama desteğine devam edeceğiz diye belirtildi.

YAYINLAMA
Google News
Mut Belediyesi'nden sokak hayvanlarına mama desteği

iha-20221005aw728228-2-t-001.jpg4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Mersin'in Mut ilçesinde sokak hayvanlarına zabıta ekiplerince mama dağıtımı yapıldı. Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nden itibaren de devam edeceğiz diye ifade etti. "Sevgileriyle dünyamızı güzelleştiren can dostlarımıza, şefkat ve merhametle yaklaşalım, haklarını birlikte koruyalım" sloganıyla sokak sokak gezerek kedi ve köpeklere mama ve su dağıtıldı.iha-20221005aw728228-3-t.jpg

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yerli otomobil TOGG yollarda! Deneme sürüşleri devam ediyor
Yerli otomobil TOGG yollarda! Deneme sürüşleri devam ediyor
Türkiye ekonomisi hakkında konuşan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: "Türkiye, bu dönemde akranlarının aksine farklı bir politika tercihi ortaya koydu"
Türkiye ekonomisi hakkında konuşan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: "Türkiye, bu dönemde akranlarının aksine farklı bir politika tercihi ortaya koydu"
Mevlid-i Nebi programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne susturabildiler, ne durdurabildiler; bu millet ezanına sahip çıktı"
Mevlid-i Nebi programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne susturabildiler, ne durdurabildiler; bu millet ezanına sahip çıktı"
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Covid-19'a yakalandığını duyurdu!
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Covid-19'a yakalandığını duyurdu!
Son Haberler
5 Ekim 2022 günlük burç yorumları | Aslan, kendine hakim ol , Kova, artık gözünü aç!
5 Ekim 2022 günlük burç yorumları | Aslan, kendine hakim ol , Kova, artık gözünü aç!
Bugün kimin maçı var 5 Ekim 2022 Çarşamba ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 5 Ekim 2022 Çarşamba ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Mut Belediyesi'nden sokak hayvanlarına mama desteği
Mut Belediyesi'nden sokak hayvanlarına mama desteği
Resesyon korkusu, döviz kurlarını hareketlendirdi! Dolar ve Euro'nun yükselişi durmuyor! İşte güncel döviz kuru fiyatları
Resesyon korkusu, döviz kurlarını hareketlendirdi! Dolar ve Euro'nun yükselişi durmuyor! İşte güncel döviz kuru fiyatları
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "Mahcubiyetinden gündem değiştirmek zorunda kalan Kılıçdaroğlu'na hatırlatmak isteriz ki..."
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "Mahcubiyetinden gündem değiştirmek zorunda kalan Kılıçdaroğlu'na hatırlatmak isteriz ki..."
Amerikan Forbes Dergisi bile anladı! Türkiye için “Geleceğin ordusunu kuruyorlar” manşetleri!
Amerikan Forbes Dergisi bile anladı! Türkiye için “Geleceğin ordusunu kuruyorlar” manşetleri!
Gözünüz kulağınız bu ilanda olsun! İstanbul'da 2+1 sıfır daire 520 bin TL'ye satılıyor! Bu fırsat kaçmaz!
Gözünüz kulağınız bu ilanda olsun! İstanbul'da 2+1 sıfır daire 520 bin TL'ye satılıyor! Bu fırsat kaçmaz!
Çok Okunanlar
Son dakika | AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! Malatya Pütürge'de 3.5 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! Malatya Pütürge'de 3.5 büyüklüğünde deprem
Meteoroloji kötü haberi verdi! O illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak yağış ve toz taşınımı geliyor
Meteoroloji kötü haberi verdi! O illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak yağış ve toz taşınımı geliyor
ONS altın zirve yaptı! Gram ve çeyrek altın ok gibi yükseldi! İşte güncel altın fiyatları
ONS altın zirve yaptı! Gram ve çeyrek altın ok gibi yükseldi! İşte güncel altın fiyatları
Kehribar Balı Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Kehribar Balı Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Kehribar Balı Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Kehribar Balı Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
6’lı masaya davet edilmediği için tehditler savuran Pervin Buldan, rota değiştirdi!
6’lı masaya davet edilmediği için tehditler savuran Pervin Buldan, rota değiştirdi!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan kişisel veriler hakkında değerlendirmeler "İzinsiz toplanması temel bir insan hakkı ihlalidir"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan kişisel veriler hakkında değerlendirmeler "İzinsiz toplanması temel bir insan hakkı ihlalidir"
Candaş Tolga Işık'tan çarpıcı köşe yazısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Cep telefonu ve otomobilde ÖTV kalkacak mı?
Candaş Tolga Işık'tan çarpıcı köşe yazısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Cep telefonu ve otomobilde ÖTV kalkacak mı?
Yorumlananlar
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!