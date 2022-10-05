Mut Belediyesi'nden sokak hayvanlarına mama desteği

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Mersin'in Mut ilçesinde sokak hayvanlarına zabıta ekiplerince mama dağıtımı yapıldı. Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nden itibaren de devam edeceğiz diye ifade etti. "Sevgileriyle dünyamızı güzelleştiren can dostlarımıza, şefkat ve merhametle yaklaşalım, haklarını birlikte koruyalım" sloganıyla sokak sokak gezerek kedi ve köpeklere mama ve su dağıtıldı.