Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar güven tazeledi

Mersin Mut Ziraat Odası başkanlık seçimini Hıdır Kar kazandı.

101 delegeden 100 delegenin oy kullandığı seçimde 1 oy geçersiz sayıldı. 53 oy alan Hıdır Kar, rakibi Mehmet Şahin karşısında seçimi kazanan isim oldu. Mehmet Şahin ise seçimden 46 oy aldı. Mut Ziraat Odası Başkanlığı için genel kurul seçimleri Ziraat odası konferans salonunda yapıldı. Kurulda 21 kişilik meclis üyeliği seçimleri için mevcut Hıdır Kar ve Mehmet Şahin'in listeleri yarıştı. 101 delegeden 100 delegenin oy kullandığı seçimde, 1 oy geçersiz sayılırken 53 oy alan Hıdır Kar seçimi kazandı. Diğer aday Mehmet Şahin ise 46 oy aldı.

Yapılan seçimlerde meclis üyeliklerine Hıdır Kar, Sabit Kaya, Yaşar Ataş, Halil Işık, Fettah Ündar, Veysel Şah, Mustafa Aslan, Adem Tunç, Mehmet Şahin, Tuncay Örs, Ali Turhan, Selim Melleç, Ahmet Çetin, Hüseyin Bıçkı, Yakup Ceylan, Ayhan Özkan, Abdullah Kurt, Kadir Ay, Mustafa Ertuğrul, Turgay Ata ve Abdullah Özdil seçildi.

Seçimi kazanan Hıdır Kar yaptığı konuşmada, "Tekrar beni layık gören delegelerime sonsuz teşekkür ederim. Ben bir çiftçi çocuğu olup çiftçinin halinden anlarım. Ekibimle birlikte kaldığımız yerden çiftçinin çıkarları doğrultusunda çalışmalarıma devam edeceğim" dedi.

Kaynak: İHA