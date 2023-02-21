Mutab Sharahili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mutab Sharahili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mutab Sharahili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mutab Sharahili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mutab Sharahili 9 Kasım 1992 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Mutab Sharahili şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mutab Sharahili Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mutab Sharahili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Khaleej futbol takımında oynamaktadır. Al-Khaleej takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Mutab Sharahili'nin Al-Khaleej ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mutab Sharahili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mutab Sharahili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mutab Sharahili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mutab Sharahili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Temmuz 2016 yılında Al-Raed

30 Haziran 2017 yılında Al-Nassr FC

11 Ekim 2017 yılında Al-Raed

5 Temmuz 2018 yılında Damac FC

13 Temmuz 2019 yılında Hetten FC

1 Ekim 2020 yılında Khaleej

Mutab Sharahili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mutab Sharahili şuan Al-Khaleej takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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