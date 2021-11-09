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Mutabık ne demek, TDK'ya göre Mutabık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mutabık kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mutabık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mutabık nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mutabık kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mutabık ne demek, TDK'ya göre Mutabık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mutabık ne demek? Mutabık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mutabık kelimesi. Peki mutabık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mutabık nedir, mutabık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MUTABIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mutabık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mutabık kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mutabık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birbirine uyan, aralarında anlaşmazlık olmayan
- Uygun

MUTABIK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Cadde açılmadan evvel mutabıklarının harabeleriyle henüz bir duvarı duruyordu.

MUTABIK KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- mutabık kalmak
- mutabık olmak

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