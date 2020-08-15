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Mutancana nasıl yapılır? Masterchef 2020 Mutancana tarifi ve malzemeleri

Mutancana nasıl yapılır? Osmanlı mutfağının en bilindik ve sevilen yemeklerinden olan Mutancana kuzu eti ve meyvelerle yapılan damak tadınızda iz bırakacak bir lezzettir. DÜn akşam Masterchef yeni bölüm tanıtımda çıkması sonrasında merak edilen Mutancana tarifi nedir? İşte Mutancana yemeği ile ilgili detaylar...

Mutancana nasıl yapılır? Masterchef 2020 Mutancana tarifi ve malzemeleri

Mutancana tarifi, MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanında çıkması ile aranmaya başladı. Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği yemek olan Mutancana,Osmanlı saray mutfağına ait bir yemektir. MasterChef Türkiye 26. Yeni bölüm tanıtımında çıkan bu yemek sonrasında; Mutancana nasıl yapılır? Malzemeler nelerdir? Püf noktası nedir? soruları merak konusu oldu İşte kolay, pratik Mutancana tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler…

Mutancana nasıl yapılır? Masterchef 2020 Mutancana tarifi ve malzemeleri

MUTANCANA TARİFİ MALZEMELER

500 gram kuzu kol kuşbaşı

12 adet arpacık soğan

3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı un

3 su bardağı sıcak su

1/2 çay bardağı kuru üzüm

5 adet kuru incir

5 adet kuru erik

1/2 çay bardağı çiğ badem

1 yemek kaşığı sumak

1 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı tuz

MUTANCANA NASIL YAPILIR?

Isıttığınız tencereye tereyağını alın ve eritin. Zeytinyağını ve ardından etleri ekleyip iyice kavurun.

Etlerin her tarafı renk alınca arpacık soğanları ve sarımsakları ekleyin. Etler suyunu çekince un ekleyin ve karıştırın.

Unun kokusu çıkınca, suyu ekleyin ve tencerenin altını kısın. Kapağı kapalı bir halde pişirin. Pişip pişmediğini, soğanları bıçakla delerek kontrol edin.

Sıcak suda bekletilmiş kuru üzümleri, erikleri, incirleri, bademleri, sumağı, balı ve tuzu ekleyin. Nazikçe karıştırın.

Kapağını kapatıp kısık ateşte 1-2 dakika daha pişmesini bekleyin ve altını kapatıp 15-25 dakika dinlenmeye bırakın.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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