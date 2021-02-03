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  3. Mutant virüs aşıya dair umutları tüketince gözler ilaca çevrildi: O ilaç iki ağır hastayı tamamen iyileştirdi!

Mutant virüs aşıya dair umutları tüketince gözler ilaca çevrildi: O ilaç iki ağır hastayı tamamen iyileştirdi!

Yeni tip koronavirüsün İngiltere'de ortaya çıkan mutant versiyonunun aşı karşısında da etkili olduğu söylentileri umutları söndürürken gözler, Küba'da geliştirilen bir ilaca çevrildi. İlacın Kovid-19 hastalarını ölüme götüren sitokin fırtınasına karşı da etkili olduğu, iki ağır hastayı tamamen iyileştirdiği belirtildi.

Mutant virüs aşıya dair umutları tüketince gözler ilaca çevrildi: O ilaç iki ağır hastayı tamamen iyileştirdi! 1112

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. En son İngiltere'de açığa çıkan mustasyonu virüs, diğerinden yüzde 70 daha hızlı yayılması ve aşı karşısında daha güçlü olduğu söylentileriyle umutları kırmıştı. Bunun üzerine harekete geçen bilim insanları, Küba'da geliştirdikleri Itolizumab isimli ilaçla umutların yeni kaynağı oldu. 

 