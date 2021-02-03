Mutant virüs aşıya dair umutları tüketince gözler ilaca çevrildi: O ilaç iki ağır hastayı tamamen iyileştirdi!
Mutant virüs aşıya dair umutları tüketince gözler ilaca çevrildi: O ilaç iki ağır hastayı tamamen iyileştirdi!
Yeni tip koronavirüsün İngiltere'de ortaya çıkan mutant versiyonunun aşı karşısında da etkili olduğu söylentileri umutları söndürürken gözler, Küba'da geliştirilen bir ilaca çevrildi. İlacın Kovid-19 hastalarını ölüme götüren sitokin fırtınasına karşı da etkili olduğu, iki ağır hastayı tamamen iyileştirdiği belirtildi.