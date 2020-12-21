Koronavirüsün İngiltere'de uğradığı mutasyon tüm dünyada korkuya sebep oldu. Virüs basında yer alan haberler sonrası merak konusu oldu. Peki Mutant virüs aşıyı etkiler mi? | Yeni virüsün adı nedir? İşte detaylar...

MUTANT VİRÜS AŞIYI ETKİLER Mİ?

Dünya, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra yayılarak ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedirginken virüsün İngiltere'de uğradığı mutasyon korkuttu.

2020'nin sonlarından itibaren birkaç koronavirüs aşısı uygulanmakta ya da geliştiriliyor. Yeni varyant, önde gelen üç aşı tarafından hedeflenen spike proteininde mutasyonlara sahipken, bağışıklık sistemi, aşıya yanıt olarak proteinin çeşitli bölgelerine karşı antikorlar üretir, bu sebeple, tek bir mutasyonun aşıları daha az etkili yapacağı ihtimalinin düşük olduğu düşünülmektedir.

Bununla birlikte, daha fazla mutasyon meydana geldikçe, aşıların değiştirilmesi gerekebilir. SARS-CoV-2 virüsü, grip virüsü kadar hızlı mutasyona uğramaz ve şimdiye kadar etkili olduğu kanıtlanmış yeni aşılar, gerektiğinde ayarlanabilen tiplerdir.

YENİ VİRÜSÜN ADI NEDİR?

Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi tarafından yayımlanan raporda mutasyona uğrayan koronavirüse şimdilik "SARS-CoV-2 VUI 202012/01" ismi verildiği ifade edildi.

VUI – 202012/01, COVID-19'a sebep olan SARS-CoV-2'nin, 2020'nin Aralık ayında Birleşik Krallık'ta rapor edilen varyantıdır. Varyant, Aralık 2020'de ilk kez "Variant Under Investigation" yani "İncelenmekte Olan Varyant" anlamına gelen VUI-202012/01 adını aldı ve en önemlisi, virüsün insanın ACE2 reseptörüne bağlanmak için kullandığı diken proteinindeki bir N501Y mutasyonudur. Spike proteininin bu bölümündeki değişiklikler, teoride virüsün daha bulaşıcı hale gelmesine ve dolayısıyla hızlı yayılmasına neden olabilir.

Virüsün yayılmasını izlemek için mutasyonlar kullanılır. Örneğin SARS-CoV-2'nin Birleşik Krallık'a binden fazla ayrı olaydan geldiğini göstermenin yanı sıra, G614 mutasyonlu bir varyantın önceki D614'ün yerini tamamen aldığını da gösteriyor.

Yeni varyanttaki 17-23 mutasyondan, N501Y mutasyonunun; virüsün artan bulaşmasından ve dolayısıyla hastalıktan sorumlu olduğu düşünülmektedir. Bu mutasyon başka yerlerde de, (Avustralya'da Haziran-Temmuz aylarında, ABD'de Temmuz'da ve Brezilya'da Nisan'da) mevcuttur ve Birleşik Krallık'ta kendiliğinden ortaya çıkıp çıkmadığı veya dışarıdan alınıp alınmadığı henüz belli değil.

VUI-202012/01, Birleşik Krallık'ta pozitif KOVID-19 örneklerinin rastgele genetik dizilimini üstlenen KOVID-19 Genomik Birleşik Krallık (COG-UK) kurulu tarafından Eylül 2020'de keşfedildi. Kurul, Birleşik Krallık'ın dört halk sağlığı kurumu ile Wellcome Sanger Enstitüsü ve diğer 12 akademik kurumun bir ortaklığıdır.

Kurul, 2020'nin Nisan ayında kuruldu ve KOVID-19 ile enfekte olmuş insanlardan 140.000 virüs genomunu sıraladı. Verileri; salgınları izlemek, değişken virüsleri tanımlamak ve haftalık bir rapor yayınlamak için kullandılar.

MUTASYON İLK KEZ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

“VUI - 202012/01” adı verilen yeni tür, ilk olarak Eylül ayında İngiltere’nin Kent şehrinde tespit edildi. Çoğunlukla Güney İngiltere'de olmak üzere, yeni türün binden fazla doğrulanmış vakası olduğu belirtildi.

NEREDEN GELDİ?

Varyant alışılmadık derecede yüksek oranda mutasyona uğradı. “VUI - 202012/01” adlı mutasyonu araştıran Birleşik Krallık Kovid-19 Genomics UK Konsorsiyumu (COG-UK) üyeleri, virüsün genetik yapısında meydana gelen "17 değişikliği" ortaya çıkardıklarını söyledi.

Araştırmacılara göre en olası açıklama ise, mutasyonun bağışıklık sistemi zayıflamış ve virüsü yenemeyen bir hastada ortaya çıkmış olması görünüyor.

MUTASYONA UĞRAYAN VİRÜSÜN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKELER HANGİLERİ?

İngiltere’de ortaya çıkan corona virüsünün daha bulaşıcı yeni varyasyonu şimdiye kadar İngiltere dışında, İtalya, Hollanda, Danimarka, Belçika, Avustralya ve İskoçya'da tespit edildi. Ardından, Kanada, Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika, İsviçre, Fransa, Hollanda gece yarısından itibaren İngiltere ile karşılıklı uçuşları durdurdu.

BİLİM KURULU ÜYESİ TEVFİK ÖZLÜ'NÜN AÇIKLAMASI

Birleşik Krallık’ta koronavirüsün yeni bir türü ortaya çıkmasının ardından hızla yayılıyor. Bu gelişme sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johson yaptığı açıklamada yeni önlemler alındığını duyurmuştu.

Birçok ülke de yeni adımlar attı ve Birleşik Krallık ile olan uçuşlar durduruldu.

Dün, Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada sürecin yakından takip edildiği belirtildi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü de dün konuya ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Özlü, bildirilen B.1.1.7 virüsünün 2021’de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabileceği uyarısı yaptı.

Özlü, paylaşımında “Bu virüste gözlenen N501Y, Spike 69-70 del ve P681H mutasyonlarının, virüsün daha kolay ve hızlı yayılmasına neden olabileceği, hastalığı geçirenlerde ve aşılananlarda oluşan bağışıklıktan kurtulmasını sağlayabileceği öngörülüyor. “Hastalığın kliniğini, risk gruplarını ve şiddetini değiştirip değiştiremeyeceğini ise şimdilik bilemiyoruz” ifadelerine yer verdi.