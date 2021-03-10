Bilim Kurulu toplantısının ardından Twitter hesabında yaptığı paylaşımda basın açıklaması görseline de yer veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'mutant virüs' konusunda uyardı. Peki Mutant virüslerin sayısı ne kadar? | Mutant virüs Türkiye'de kaç ilde var? | Mutant virüs hangi illerde? İşte ayrıntılar...

MUTANT VİRÜSLERİN SAYISI NE KADAR? | MUTANT VİRÜS TÜRKİYE'DE KAÇ İLDE VAR?

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugüne kadar 76 ilimizde toplam 41.488 B.1.1.7 (İngiltere) mutantı, 9 ilimizde toplam 61 B.1.351 (Güney Afrika) mutantı 1 ilimizde 2 B.1.427 (California-NewYork) mutantı ve 1 adet de P.1 (Brezilya) mutantı tespit edilmiştir." ifadelerini kullanan Bakan Koca, bir sonraki paylaşımında ise "Mutant virüsler yayılım hızını artırmıştır. Her ne kadar bu artış hastanelere yatışları paralel şekilde etkilemese de çok vaka maalesef çok hasta potansiyelini barındırıyor." ifadelerine yer verdi.

MUTANT VİRÜS HANGİ İLLERDE?

76 ilde mutant virüs görüldüğü açıklanırken paylaşımda yer verilen basın açıklaması görselinde şehirlerin hangileri olduğuna değinilmedi. Koronavirüs mutasyonunun görüldüğü iller Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında küresel koşulların tüm engellerine karşın koronavirüs aşısı tedarikinde ve uygulama performansı konusunda aşı üretme kapasitesi erken devreye girmiş ülkelerle rekabet eder durumda olduğunu ifade eden Bakan Koca, Türkiye'de 10 milyonun üzerinde aşılama gerçekleştirildiğini belirtti.