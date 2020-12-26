Mutasyona uğrayan korona Fransa'da da görüldü
Mutasyona uğrayan koronavirüs vakası Fransa'da da tespit edildi.
Dünya şimdilerde İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonunu konuşuyor. Söz konusu mutasyonun aşıları etkisiz kılacağı endişesi nedeniyle birçok ülke İngiltere ile ulaşımı kapatırken virüs yayılmaya devam ediliyor Şimdiden 5-6 ülkede tespit edilen mutasyon bu kez Fransa'da ortaya çıktı.
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Fransa Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, 19 Aralık'ta İngiltere'nin başkenti Londra'dan Fransa'ya dönen bir Fransız'da korona virüsün mutasyona uğramış türüne rastlandığı duyuruldu. Ülkedeki ilk vakanın Tours kentinde kaydedildiği, sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.
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