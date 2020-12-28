Mutasyona uğrayan koronavirüs Finlandiya’ya da sıçradı! İngiltere’de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan koronavirüsün yeni türünün Finlandiya’da da görüldüğü açıklandı.

1 7 İngiltere’de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan koronavirüsün yeni türü bir ülkeye daha görüldü.