  1. FOTO GALERİ
  2. DÜNYA
  3. Mutasyona uğrayan koronavirüs Finlandiya’ya da sıçradı!

Mutasyona uğrayan koronavirüs Finlandiya’ya da sıçradı!

İngiltere’de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan koronavirüsün yeni türünün Finlandiya’da da görüldüğü açıklandı.

Mutasyona uğrayan koronavirüs Finlandiya’ya da sıçradı! 117

İngiltere’de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan koronavirüsün yeni türü bir ülkeye daha görüldü.