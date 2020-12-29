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  3. Mutasyona uğrayan koronavirüs Hindistan'a da sıçradı!

Mutasyona uğrayan koronavirüs Hindistan'a da sıçradı!

İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon koronavirüsün İngiltere’den Hindistan'a dönen 6 kişide görüldüğü açıklandı.

Mutasyona uğrayan koronavirüs Hindistan'a da sıçradı! 119

İngiltere’de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan koronavirüsün yeni türü bir ülkede daha görüldü.