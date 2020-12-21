Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün ismi belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01

İlk olarak İngiltere'de görülmesinin ardından dört ülkeye daha yayılan ve İngiltere'ye, Türkiye de dahil birçok ülkeden uçuşların iptal edilmesine sebep olan yeni tip koronavirüsün mutasyona uğrayan versiyonuna isim bulundu.

Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi yetkilileri tarafından hazırlanarak yayımlanan raporda, mutasyona uğrayan koronavirüse şimdilik "SARS-CoV-2 VUI 202012/01" ismi verildiği belirtildi. İsimde yer alan 2020, DNA ya da RNA dizilimindeki değişimin incelendiği yılı; 12 Aralık ayını, 01 ise değişimin kodunu temsil ediyor.

"HASTALIK YAPMA ÖZELLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK BULUNMUYOR"

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık tarafından yapılan açıklamada, koronavirüsün İngiltere'de, vaka sayısını yüzde 70 artırabilen mutasyonlara uğradığı ancak hastalık yapma özelliğinde bir değişiklik yapmadığı yönündeki açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Koronavirüs ailesinde yer alan virüsün yıl içinde çok kez mutasyona uğradığını anımsatan Balık, ancak kesin bilgilerin yapılacak bilimsel incelemeler ile tam olarak netlik kazanabileceğini söyledi. Balık, İngiltere'den bildirilen mutasyonla ilgili dün gece yarısı Avrupa Hastalık Kontrol Merkezince rapor yayımlandığını vurgulayarak, "Bu mutanta şimdilik SARS-CoV-2 VUI 202012/01 (Variant Under Investigation, year 2020, month 12, variant 01) ismi verildi" ifadelerini kullandı.

İsimde yer alan 2020, DNA ya da RNA dizilimindeki değişimin incelendiği yılı; 12 ayı, 01 ise değişimin kodunu temsil ediyor.

İNGİLTERE DIŞINDA DÖRT ÜLKEDE DAHA GÖRÜLDÜ

Koronavirüsün mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan tipine ilişkin kapsamlı inceleme yapılmasının önemine işaret edilen raporda, ilgili virüsün araştırılmaya başlandığını ifade eden Balık, şu bilgileri verdi: "Mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan bir tip olan virüse ilişkin inceleme yapılıyor. Bu kapsamda, 'Virüs, hangi ülkelere yayılıyor? Piyasadaki PCR testleri ile tespitten kaçıyor mu? Kullanılan antikor ya da plazma tedavilerinden etkilenmiyor mu? Halihazırdaki aşıları etkisiz bırakacak mı? Daha ağır hastalık yapacak mı? Hastalığı geçirmiş olanlarda ikinci enfeksiyon geçirilme oranını artıracak mı? başlıklarında araştırılıyor. Virüsün İngiltere dışında başka ülkelerde de görüldüğü raporlandı. Şu ana kadar Hollanda, Belçika, Danimarka ve Avustralya'da da tespit edildiği raporda yer aldı" şeklinde konuştu.

"YENİ MUTANT SADECE BULAŞMA GÜCÜNÜ ARTIRIYOR"

Prof. Dr. Balık, "Bu mutasyonun İngiltere'de son günlerdeki salgının büyümesine etki ettiği düşünülmektedir" bilgisinin de raporda yazıldığına değindi. Daha hızlı yayılan bir tip olan virüste "Çoklu spike protein mutasyonu" tespit edildiğini aktaran Balık, "Çoklu spike protein mutasyonu, virüsün insan hücresine girmesini sağlayan dıştaki dikensi kısmında birçok noktada mutasyon olması. Daha önce görülen mutasyonlar genelde tek noktada olmuştu. Şu anki bilgiler bu yeni mutantın eski virüsten fazla farkının olmadığı, sadece bulaşma gücünü artırdığını göstermektedir." ifadelerini kullandı.

UÇUŞLARI DURDURMA KARARINI BAKAN KOCA AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gelişmeler üzerine dün gece İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını bildirmişti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, "Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır" açıklamasında bulunmuştu.

"YOLCULARA KARANTİNA KURALLARI UYGULANACAK"

Koca ayrıca, İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacağını ve karantina kurallarının uygulanacağına da değinmişti. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Koca, "İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacak ve karantina kuralları uygulanacaktır. Tedbirler tam koordinasyonla yürütülmektedir." paylaşımında bulunmuştu.