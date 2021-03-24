Arel isminin anlamı nedir, Arel ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kastamonu Devrekani Nüfusu 2020 - 2021 |  Devrekani İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Kastamonu Daday Nüfusu 2020 - 2021 |  Daday İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?MYK nedir? Ne iş yapar? MYK açılımı nedir?Kastamonu Doğanyurt Nüfusu 2020 - 2021 |  Doğanyurt İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?AK Parti MKYK listesinden çıkan isimler | AK Parti eski MKYK üyeleriMkyk nedir ve açılımı ne demek?Numan Kurtulmuş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Görevi ne? Kaç çocuğu var? İşte Numan Kurtulmuş biyografisi...Denizli İhracatçılar Birliği personel alımı 2021 başvuru tarihi | Memur alımı başvuruları nasıl yapılır?Zafer Algöz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi, eşi kim? İşte Zafer Algöz'ün oynadığı dizi ve filmler
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. "Mutasyonlu virüs yüzde 70 daha hızlı yayılıyor"

"Mutasyonlu virüs yüzde 70 daha hızlı yayılıyor"

Dünya, pandemi sürecinin şaşkınlığını üzerinden atamamışken, mutasyonlu virüs şoku ile karşı karşıya kaldı. Koronavirüsle mücadele kapsamında aşı çalışmaları sürerken, virüs mutasyona uğradı. Uzmanlar mutasyonlu virüse karşı uyarıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Dr. Ali Rıza Özdeniz'de mutasyonlu virüsün yüzde 70 daha hızlı yayıldığını söyledi.

"Mutasyonlu virüs yüzde 70 daha hızlı yayılıyor"

Türkiye'de son günlerde mutasyonlu virüs konuşuluyor. Uzmanlar konuyla ilgili açıklamalar yaparak maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Konuyla ilgili olarak bir başka açıklama da Dr. Ali Rıza Özdeniz, tarafından yapıldı.  Özdeniz, tehlikenin geçmediğinin altını çizerek,  herkesi kurallara uymaya davet etti.

Mutasyonlu virüs yüzde 70 daha hızlı yayılıyor

"MUTASYONLU VİRÜS EN ÇOK SOLUNUM SİSTEMİNİ ETKİLİYOR"

Normal koronavirüsle mutasyonlu virüsü karşılaştıran Dr. Özdeniz, aralarında 3 temel fark bulunduğunu söyledi. Dr. Özdeniz, "En çok görülen İngiltere mutasyonu, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonudur. Yüzde 70 daha hızlı yayılan bu mutasyonlu virüsün belirtileri öksürük başta olmak üzere solunum sistemi rahatsızlıkları olarak gözlemlenmekte. İlk virüste daha çok halsizlik, kas ağrıları, tat ve koku almada şikayetler var. Mutasyonlu virüste de bu belirtiler elbette görülmekte fakat ağırlıklı olarak solunum şikayetleri baş göstermekte." açıklamasında bulundu.

Mutasyonlu virüs yüzde 70 daha hızlı yayılıyor

"YELKENLERİ SUYA İNDİRME ZAMANI DEĞİL"

Aşının etkilerine değinen  Dr. Özdeniz, "Tedavi ve aşı ile bizler elimizden geleni yapıyoruz. Ama yelkenleri suya indirme zamanı değil, aksine yelkenleri iyice açıp maske, el hijyeni, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına daha dikkat edip bu süreci atlatmak zamanı” diye konuştu.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT