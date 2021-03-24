"Mutasyonlu virüs yüzde 70 daha hızlı yayılıyor"

Türkiye'de son günlerde mutasyonlu virüs konuşuluyor. Uzmanlar konuyla ilgili açıklamalar yaparak maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Konuyla ilgili olarak bir başka açıklama da Dr. Ali Rıza Özdeniz, tarafından yapıldı. Özdeniz, tehlikenin geçmediğinin altını çizerek, herkesi kurallara uymaya davet etti.

"MUTASYONLU VİRÜS EN ÇOK SOLUNUM SİSTEMİNİ ETKİLİYOR"

Normal koronavirüsle mutasyonlu virüsü karşılaştıran Dr. Özdeniz, aralarında 3 temel fark bulunduğunu söyledi. Dr. Özdeniz, "En çok görülen İngiltere mutasyonu, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonudur. Yüzde 70 daha hızlı yayılan bu mutasyonlu virüsün belirtileri öksürük başta olmak üzere solunum sistemi rahatsızlıkları olarak gözlemlenmekte. İlk virüste daha çok halsizlik, kas ağrıları, tat ve koku almada şikayetler var. Mutasyonlu virüste de bu belirtiler elbette görülmekte fakat ağırlıklı olarak solunum şikayetleri baş göstermekte." açıklamasında bulundu.

"YELKENLERİ SUYA İNDİRME ZAMANI DEĞİL"

Aşının etkilerine değinen Dr. Özdeniz, "Tedavi ve aşı ile bizler elimizden geleni yapıyoruz. Ama yelkenleri suya indirme zamanı değil, aksine yelkenleri iyice açıp maske, el hijyeni, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına daha dikkat edip bu süreci atlatmak zamanı” diye konuştu.