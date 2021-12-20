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Müteaddi ne demek, TDK'ya göre Müteaddi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Müteaddi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Müteaddi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Müteaddi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Müteaddi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Müteaddi ne demek, TDK'ya göre Müteaddi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müteaddi ne demek? Müteaddi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müteaddi kelimesi. Peki müteaddi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müteaddi nedir, müteaddi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MÜTEADDİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müteaddi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Müteaddi kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müteaddi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Geçişli, lazım karşıtı

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