Müteahhit Akın Öncü kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir? Akın Öncü'nün biyografisi

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 iki deprem ile 10 ilçede binlerce bina yıkılmış ve binlerce insanımızı kaybederek tüm ülke olarak yasa boğulmuştuk. Kahramanmaraş'ta müteahhitlik yapan ve yaptığı tüm binaların yıkılmaması üzerine özelliklede yaptığı binanın altındaki züccaciyeci deki tek bir tabağın devrilmemesi ile Türkiye'nin gündemine gelmiş vatandaşlar tarafından merak edilerek binanın Müteahhit Akın öncü kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği ve kariyeri nedir? Akın Öncü'nün biyografisi

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MÜTEAHHİT AKIN ÖNCÜ KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Öncü yapının sahibi olan Akın Öncu Kahramanmaraşlıdır, öncü soyadını verdiği inşaat Taahüt firması ile Kahramanmaraş'ın bir çok bölgesinde inşaat yapıp satmaktadır

ÖNCÜL GAYRİMENKUL YAPI San. Ve Tic. A.Ş.

Firma, resmi web safyasında şirketini hakkımızda bölümünde şu şekilde tanıtmaktadır

Kahramanmaraş ta firma faaliyetlerine başladığımız 2005 yılından bu yana , onlarca projeye önderlik edip bitirdik. Zamanı verimli kullanıp , en kaliteli malzeme ve en iyi işçiliği bir arada tutarak insanların yaşam alanı olacak çağın gerektirdiği standartlarda modern yapılar üretmekteyiz. Yaşadığımız konutlar betondan ibaret değildir fikrini benimsediğimiz projelerimizde , yapıların fiziki konumu , ulaşım ve sosyal hizmetlere yakınlığını da sizin olduğu kadar bizim için de önem arz etmektedir. Halen sürmekte olan faaliyetlerimiz ve bitirdiğimiz projelerimizi incelediğinizde bu farkı siz de hissedeceksiniz. Başarımızın temel esasları

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Akın Öncü kaç yaşında olduğunu ve daha fazla bilgiye sahip olmadığımız ve araştırmalarımızın devam ettiğini belirterek siz değerli okuyucularımız bilgiye sahip iseniz bize yorum bölümünden bildirebilirsiniz.