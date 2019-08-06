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  3. Müteahhit cinayeti zanlısı: 1 milyon lira alacağımı vermedi (2)

Müteahhit cinayeti zanlısı: 1 milyon lira alacağımı vermedi (2)

Antalya'da, müteahhit Fatih Mehmet Şirazi'yi 1 milyon TL'lik borcu yüzünden sokakta tabancayla vurarak, öldüren Talat Öz, emniyetteki ifadesinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Müteahhit cinayeti zanlısı: 1 milyon lira alacağımı vermedi (2)

TUTUKLANDI

Antalya'da, müteahhit Fatih Mehmet Şirazi'yi 1 milyon TL'lik borcu yüzünden sokakta tabancayla vurarak, öldüren Talat Öz, emniyetteki ifadesinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Öz, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

DHA

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