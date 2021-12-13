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Muteberlik ne demek, TDK'ya göre Muteberlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Muteberlik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Muteberlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Muteberlik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Muteberlik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Muteberlik ne demek, TDK'ya göre Muteberlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muteberlik ne demek? Muteberlik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muteberlik kelimesi. Peki muteberlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muteberlik nedir, muteberlik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MUTEBERLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muteberlik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre muteberlik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Muteber olma durumu

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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