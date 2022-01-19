Mütebessim ne demek, TDK'ya göre Mütebessim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mütebessim ne demek? Mütebessim TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mütebessim kelimesi. Peki mütebessim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mütebessim nedir, mütebessim kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜTEBESSİM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mütebessim kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mütebessim kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mütebessim kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gülümseyen, güleç



MÜTEBESSİM CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Beraber dolaşıp oynamamıza uzaktan mütebessim bir yüz takınarak itirazsız seyirci kalıyor.

