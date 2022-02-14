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Mütecanis ne demek, TDK'ya göre Mütecanis kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mütecanis kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mütecanis ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mütecanis nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mütecanis kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mütecanis ne demek, TDK'ya göre Mütecanis kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mütecanis ne demek? Mütecanis TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mütecanis kelimesi. Peki mütecanis ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mütecanis nedir, mütecanis kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MÜTECANİS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mütecanis kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mütecanis kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mütecanis kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bağdaşık

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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