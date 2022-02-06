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Mütedavil Sermaye ne demek, TDK'ya göre Mütedavil Sermaye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mütedavil Sermaye kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mütedavil Sermaye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mütedavil Sermaye nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mütedavil Sermaye kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mütedavil Sermaye ne demek, TDK'ya göre Mütedavil Sermaye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mütedavil sermaye ne demek? Mütedavil sermaye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mütedavil sermaye kelimesi. Peki mütedavil sermaye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mütedavil sermaye nedir, mütedavil sermaye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MÜTEDAVİL SERMAYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mütedavil sermaye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mütedavil sermaye kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Döner sermaye

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