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Mütedeyyin ne demek, TDK'ya göre Mütedeyyin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mütedeyyin kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mütedeyyin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mütedeyyin nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mütedeyyin kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mütedeyyin ne demek, TDK'ya göre Mütedeyyin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mütedeyyin ne demek? Mütedeyyin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mütedeyyin kelimesi. Peki mütedeyyin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mütedeyyin nedir, mütedeyyin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MÜTEDEYYİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mütedeyyin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mütedeyyin kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mütedeyyin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dindar

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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