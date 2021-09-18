Mutedil ne demek, TDK'ya göre Mutedil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mutedil ne demek? Mutedil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mutedil kelimesi. Peki mutedil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mutedil nedir, mutedil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Mutedil kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Mutedil kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MUTEDİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mutedil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mutedil kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mutedil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ilımlı

- Ilıman



MUTEDİL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- O, tarafsızlığın mutedil duygularından ziyade taraftarlığın şiddetli hırslarından zevk alırdı.



MUTEDİL KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- mutedil rüzgâr

