Mütefekkir ne demek, TDK'ya göre Mütefekkir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mütefekkir ne demek? Mütefekkir TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mütefekkir kelimesi. Peki mütefekkir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mütefekkir nedir, mütefekkir kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜTEFEKKİR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mütefekkir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mütefekkir kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mütefekkir kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Düşünür

