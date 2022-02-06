Mütegallibe ne demek, TDK'ya göre Mütegallibe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mütegallibe ne demek? Mütegallibe TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mütegallibe kelimesi. Peki mütegallibe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mütegallibe nedir, mütegallibe kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜTEGALLİBE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mütegallibe kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mütegallibe kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mütegallibe kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zorba

