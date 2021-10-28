Mütehakkim ne demek, TDK'ya göre Mütehakkim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mütehakkim ne demek? Mütehakkim TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mütehakkim kelimesi. Peki mütehakkim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mütehakkim nedir, mütehakkim kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜTEHAKKİM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mütehakkim kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mütehakkim kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mütehakkim kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hâkim olan, hükmeden

- Zorbalık eden, hükmünü zorla yürüten

