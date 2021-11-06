Mütehammil ne demek, TDK'ya göre Mütehammil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mütehammil ne demek? Mütehammil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mütehammil kelimesi. Peki mütehammil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mütehammil nedir, mütehammil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜTEHAMMİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mütehammil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mütehammil kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mütehammil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dayanıklı

