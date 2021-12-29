Müteharrik ne demek, TDK'ya göre Müteharrik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müteharrik ne demek? Müteharrik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müteharrik kelimesi. Peki müteharrik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müteharrik nedir, müteharrik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜTEHARRİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müteharrik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müteharrik kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müteharrik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hareketli

- İşleyen, çalışan



MÜTEHARRİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Benzinle müteharrik. Buharla müteharrik.

