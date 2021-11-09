Mütehavvil ne demek, TDK'ya göre Mütehavvil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mütehavvil ne demek? Mütehavvil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mütehavvil kelimesi. Peki mütehavvil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mütehavvil nedir, mütehavvil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜTEHAVVİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mütehavvil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mütehavvil kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mütehavvil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Değişken, kararsız

