Gram altın rekorları alt üst etti, kritik seviye falan dinlemedi! Altına yatırım yapan köşeyi döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...Hükümetten EYT'ye 5'li formül müjdesi! 3600 ek gösterge Meclis yolundaPelin Öztekin'i tanıyacak mısınız? Hüzünlendiren Rasim Öztekin paylaşımı! "Keşke hep çocuk kalsak”İSKİ su kesintisi 9 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!Mütehavvil ne demek, TDK'ya göre Mütehavvil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Toponimi ne demek, TDK'ya göre Toponimi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Asgari ücrette beş farklı zam senaryosu! Gelecek zam oranına göre net ve brüt maaş belli oldu!Beşiktaş iç transferde istediğini alamıyor! Oyuncular teklifleri reddetti!ŞOK 9 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu| ŞOK'ta bu hafta neler var?Akrobat ne demek, TDK'ya göre Akrobat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Mütehavvil ne demek, TDK'ya göre Mütehavvil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mütehavvil ne demek, TDK'ya göre Mütehavvil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mütehavvil kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mütehavvil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mütehavvil nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mütehavvil kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mütehavvil ne demek, TDK'ya göre Mütehavvil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mütehavvil ne demek? Mütehavvil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mütehavvil kelimesi. Peki mütehavvil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mütehavvil nedir, mütehavvil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MÜTEHAVVİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mütehavvil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mütehavvil kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mütehavvil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Değişken, kararsız

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT