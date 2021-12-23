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Mütehayyir ne demek, TDK'ya göre Mütehayyir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mütehayyir kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mütehayyir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mütehayyir nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mütehayyir kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mütehayyir ne demek, TDK'ya göre Mütehayyir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mütehayyir ne demek? Mütehayyir TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mütehayyir kelimesi. Peki mütehayyir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mütehayyir nedir, mütehayyir kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MÜTEHAYYİR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mütehayyir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mütehayyir kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mütehayyir kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Şaşmış, şaşırmış olan

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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